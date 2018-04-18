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Летом в Тюмени обустроят 15 зеленых уголков: публикуем адреса
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Летом в Тюмени обустроят 15 зеленых уголков: публикуем адреса 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени городские власти определили зоны, которые превратятся в зеленые уголки — благоустроенные мини-скверы. Программу по приведению в порядок небольших участков земли в жилых зонах начали два года назад.
— В прошлом году благоустроили девять уголков, — рассказал Максим Афанасьев, заместитель главы администрации Тюмени. — В этом году планируют привести в порядок 15 таких уголков. Объем финансирования — почти 60 миллионов рублей.
В ближайшее время власти объявят тендеры на благоустройство. Подрядчики сделают тротуары и парковки, засеют газоны, проведут освещение и высадят деревья и кусты.
В этом году благоустройство коснется и нескольких скверов. Работы пройдут в сквере Якова Неумова, где сделают парковки и откроют Монумент трудовой славы в виде композиции из 26 стел. В сквере Александра Моисеенко у медакадемии к осени сделают площадку для паркура и лекторий, а вдоль улицы Федорова начнут обустройство сквера Льва Ровнина.
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