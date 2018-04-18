Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков

По закону парламентарии имеют право на возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Прокурорская проверка выяснила, что некоторые местные депутаты предоставляли в бухгалтерию чеки на напитки, мороженое и сигареты, другие заправляли свою машину на бюджетные деньги.

Прокурор Димитровграда потребовал от мэра привлечь всех виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения. В сообщении не уточняется, значит ли это, что депутаты должны вернуть полученные компенсации в бюджет.