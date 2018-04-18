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Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков
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Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутаты Димитровграда Ульяновской области возмещали траты на сладости и сигареты за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По закону парламентарии имеют право на возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Прокурорская проверка выяснила, что некоторые местные депутаты предоставляли в бухгалтерию чеки на напитки, мороженое и сигареты, другие заправляли свою машину на бюджетные деньги.
Прокурор Димитровграда потребовал от мэра привлечь всех виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения. В сообщении не уточняется, значит ли это, что депутаты должны вернуть полученные компенсации в бюджет.
В январе на сайте госзакупок появилась заявка от мэрии Петербурга на приобретение за счет бюджета пакета кабельного телевидения с 200 обычными и пятью эротическими каналами.
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