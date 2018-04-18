Из Хабаровска в Фуюань теплоходы пойдут по прежнему графику 

Сегодня в дальневосточной столице российская и китайская стороны согласовали график движения теплоходов на международном речном маршруте Хабаровск-Фуюань. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. генерального директора предприятия «Хабаровскводтранс» Валерий Кривошеев, он будет таким же, как и в прошлом году.
— График движения судов на линии Хабаровск-Фуюань подписан, — говорит Валерий Кривошеев. — Официальный ответ с китайской стороны — они выставляют на маршрут шесть теплоходов типа «Лунтан».
С российской стороны к работе в сезон готовы пять теплоходов «Полесье» и современный скоростной лайнер «70 лет Победы». Напомним, по некоторым данным речники КНР испытывали сложности с двумя пассажирскими судами. По всей видимости, проблему им удалось решить. Начало пригородной навигации на Амуре у Хабаровска в этом году назначено на 28 апреля. Как ранее заявил директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон, стоимость поездки на теплоходе на дачи у дальневосточной столицы и между населенными пунктами края в этом году повышаться не будет. Предполагается, что точную дату старта международных перевозок по Амуру в предстоящую навигацию между Хабаровском и Фуюанем объявят завтра, 19 апреля.