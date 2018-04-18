Из Хабаровска в Фуюань теплоходы пойдут по прежнему графику

Сегодня в дальневосточной столице российская и китайская стороны согласовали график движения теплоходов на международном речном маршруте Хабаровск-Фуюань. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. генерального директора предприятия «Хабаровскводтранс» Валерий Кривошеев, он будет таким же, как и в прошлом году.

— График движения судов на линии Хабаровск-Фуюань подписан, — говорит Валерий Кривошеев. — Официальный ответ с китайской стороны — они выставляют на маршрут шесть теплоходов типа «Лунтан».