Китай внедряет посредничество как способ разрешения коммерческих споров

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Всекитайская федерация промышленности и торговли /ВФПТ/ и Министерство юстиции КНР совместно издали документ, призывающий торговые палаты продвигать посредничество в разрешении споров. Об этом говорится в заявлении ВФПТ, опубликованном во вторник.

Документ рекомендует Китайской торговой палате создать посреднические комитеты и нанять на работу посредников для разрешения коммерческих споров в негосударственном секторе, не требующих судебного разбирательства.

Согласно документу, подобные комитеты будут регулировать гражданские споры, инициированные членами торговой палаты.

Данная политика нацелена на предоставление более качественных услуг порядка 25 млн частных компаний и более 60 млн индивидуальных предпринимателей по всему Китаю, отмечается в заявлении.

Посреднические комитеты будут содействовать разрешению споров между членами торговой палаты, между работодателями и работниками, либо между членами торговой платы и другими организациями и лицами, добавили в ВФПТ.

Посредники, в свою очередь, могут работать как на полную ставку, так и по совместительству, и должны выбираться из числа владельцев крупного бизнеса, юридических консультантов, представителей торговых объединений, академиков и других компетентных профессионалов.

В Китае гражданские и торговые споры, не требующие судебного разбирательства, решаются методом «народного посредничества». Комитеты народного посредничества учреждаются в деревнях и поселках, на предприятиях и в общественных организациях.