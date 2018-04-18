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Сеть парковок планируют организовать у усадьбы «Архангельское» для гостей праздника в честь ее 100-летия
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Сеть парковок планируют организовать у усадьбы «Архангельское» для гостей праздника в честь ее 100-летия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Для гостей праздника в честь столетия музея «Архангельское» к маю 2019 г. планируют организовать сеть автопарковок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления дорожного хозяйства и автомобильного транспорта АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Эдуард Сальников.
«Во время празднования 100-летия музея-усадьбы «Архангельское» ожидается до 8 тыс. гостей единовременно в моменты пиковых нагрузок. Некоторая часть посетителей приедет на туристических автобусах или личном автотранспорте. Но в районе крайне сложная ситуация с местами, пригодными для парковки. Для того, чтобы ее разрешить, были задействованы все возможные ресурсы. Так, к обслуживанию автомобилей и туристических автобусов будут привлечены ведомственные организации, частные землевладельцы и строительные организации. Вокруг усадьбы появится своеобразная сеть парковок, которая начнет работать к апрелю 2019 г., — сказал Э. Сальников, отметив, что создание сети автопарковок является одним из важных пунктов разработанной и находящейся на стадии утверждения программы мероприятий по обеспечению транспортной доступности данного объекта культуры во время празднования его 100-летия.
Он пояснил, что по договоренности с застройщиком АО «Рублево-Архангельское» на месте будущей строительной площадки жилого комплекса будет временно организована полностью оборудованная парковка для туристических автобусов.
«Эта парковочная площадка должна заработать к весне 2019 г., однако есть определенные договоренности по поводу начала ее функционирования уже в летнем периоде текущего года», — сказал Э. Сальников.
По его словам, между музеем-усадьбой и Минобороны есть договор о том, что расположенной в районе усадьбы ведомственной парковкой на 600 машиномест смогут пользоваться посетители праздничных мероприятий. «Паркинг на 184 места будет на 7 км Ильинского шоссе, где частный предприниматель организовал стоянку близ своего предприятия общепита. 50 автомобилей можно будет оставить на перекрестке Захарковского и Ильинского шоссе. Группа компаний „Ренова“ тоже выделит машиноместа для посетителей праздника в „Архангельском“, — сказал Э. Сальников.
Он также разъяснил, что на территории самой усадьбы тоже будет организована парковка емкостью в 300 машиномест. Работы по ее обустройству начнутся в июле 2018 г.
»Подробная схема парковок будет размещена на официальных сайтах музея-усадьбы «Архангельское», АНО «Дирекция Московского транспортного узла» и других причастных структур», — отметил Э. Сальников.
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