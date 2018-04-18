Ещё
За спасенных земляков рязанских врачей поблагодарила киргизская диаспора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За спасенных земляков рязанских врачей поблагодарила киргизская диаспора 

АиФ Рязань 1 час назад
Киргизская диаспора поблагодарила врачей ОКБ за спасенных земляков, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
АиФ Рязань: последние новости
«Дайте нам дороги!» Рязанцы забросали губернатора жалобами и претензиями В рязанском частном приюте неизвестные повесили кошку Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии119
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях409
Украинские моряки пригрозили Порошенко312
Кобзона похоронят рядом с матерью267
В России готовят сюрприз для безработных260
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение