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За спасенных земляков рязанских врачей поблагодарила киргизская диаспора
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За спасенных земляков рязанских врачей поблагодарила киргизская диаспора
АиФ Рязань
1 час назад
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Киргизская диаспора поблагодарила врачей ОКБ за спасенных земляков, сообщает пресс-служба регионального
минздрава
.
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