Когда в Волгоградской области начнут действовать ограничения на ловлю рыбы?

Ограничения вводятся с 1 мая.

Скоро начнут действовать ограничения для рыболовства.

«На Волге и Ахтубе ниже Волжской ГЭС срок нерестовых запретов действует с 1 мая по 15 июня, — сообщил и. о. прокурора Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры Руслан Гасанов. — На Волгоградском водохранилище — с 1 мая по 30 июня. В этот период можно рыбачить лишь с берега поплавочной или донной удочкой, спиннингом с берега с общим количеством крючков не более 2-х штук на рыболова. С 1 мая по 15 июня ограничена рыбалка в Волге, Ахтубе ниже плотины ГЭС, в Сарпинских озерах. Здесь можно рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2-х штук. С 25 апреля по 25 июня действуют ограничения в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2-х у одного рыболова».