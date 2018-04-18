Дума Дзержинска прекратила полномочия депутата Владислава Сивого

Городская дума Дзержинска с 13 апреля досрочно прекратила полномочия избранного по одномандатному избирательному округу № 24 депутата Владислава Сивого.

Как сообщает пресс-служба думы, полномочия прекращены в соответствии с Уставом и на основании личного заявления Сивого. Также принято решение о его исключении из состава комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитета по строительству, архитектуре и землепользованию.

Ранее также сообщалось, что, 29 марта Законодательное собрание Нижегородской области прекратило полномочия депутатов Олега и Никиты Сорокиных.

Фото: Городская дума города Дзержинска