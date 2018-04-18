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Дума Дзержинска прекратила полномочия депутата Владислава Сивого
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Дума Дзержинска прекратила полномочия депутата Владислава Сивого 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Городская дума Дзержинска с 13 апреля досрочно прекратила полномочия избранного по одномандатному избирательному округу № 24 депутата Владислава Сивого.
Как сообщает пресс-служба думы, полномочия прекращены в соответствии с Уставом и на основании личного заявления Сивого. Также принято решение о его исключении из состава комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитета по строительству, архитектуре и землепользованию.
Напомним, что высший совет ЛДПР принял решение передать Владиславу Сивому, являвшемуся руководителю фракции в Думе Дзержинска, мандат в Законодательном собрании Нижегородской области, ранее принадлежавший бывшему депутату Никите Сорокину.
Ранее также сообщалось, что, 29 марта Законодательное собрание Нижегородской области прекратило полномочия депутатов Олега и Никиты Сорокиных.
Фото: Городская дума города Дзержинска
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