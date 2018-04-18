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Приморцам не удалось создать майнер-фермры
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Приморцам не удалось создать майнер-фермры 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
За три месяца 2018 года таможней Дальнего Востока выявлено 12 случаев недекларирования биткоин-майнеров при ввозе в Россию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В прошлом году всего было выявлено — 14 подобных случаев. По выявленным фактам возбуждено 26 дел об административных правонарушениях.
Как оказалось, оборудование для майнинга: видеокарты, их «фермы», платы, интегральные схемы на Дальний Восток поступает из Китая. Россияне ввозят товар для личного пользования.
Физические люди, которые планирует ввоз майнеров для личного пользования, должны внести сведения о них в пассажирскую таможенную декларацию, а также указать данные о нотификации на конкретную модель майнера.
В противном случае виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений при ввозе/вывозе товаров. Максимальное наказание — штраф до двукратного размера стоимости предмета, с его возможной конфискацией.
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