Приморцам не удалось создать майнер-фермры

За три месяца 2018 года таможней Дальнего Востока выявлено 12 случаев недекларирования биткоин-майнеров при ввозе в Россию , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В прошлом году всего было выявлено — 14 подобных случаев. По выявленным фактам возбуждено 26 дел об административных правонарушениях.

Как оказалось, оборудование для майнинга: видеокарты, их «фермы», платы, интегральные схемы на Дальний Восток поступает из Китая . Россияне ввозят товар для личного пользования.

Физические люди, которые планирует ввоз майнеров для личного пользования, должны внести сведения о них в пассажирскую таможенную декларацию, а также указать данные о нотификации на конкретную модель майнера.

В противном случае виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений при ввозе/вывозе товаров. Максимальное наказание — штраф до двукратного размера стоимости предмета, с его возможной конфискацией.