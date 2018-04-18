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Аксаков прогнозирует стабилизацию курса рубля по отношению к доллару
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Аксаков прогнозирует стабилизацию курса рубля по отношению к доллару 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Курс рубля по отношению к доллару стабилизируется, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, политическая обстановка в мире влияет на финансовые рынки.
"При этом она действует краткосрочно. Есть базовые, якорные показатели, которые определяют курс национальной валюты, состояние ценных бумаг, поэтому я уверен, что курс рубля вернется до значения ниже 60 к доллару, потому что цена на нефть высокая, а это как раз базовый и якорный показатель, который определяет курс нашего рубля", — сказал Аксаков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей. Во вторник же, 17 апреля, он колебался в диапазоне 60-62,06 рубля.
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