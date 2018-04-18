Ещё
40 килограммов ямальской оленины по пути в Москву превратились в 13 тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

40 килограммов ямальской оленины по пути в Москву превратились в 13 тонн 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
13 тонн ямальской оленины попали под подозрение Россельхознадзора. На тушах обнаружили сгустки крови, остатки шерсти, загрязнения и снег, а качество разделки указывало на убой животных вне промышленного предприятия…
Проверку товара через информационную систему «Меркурий», в которой оформляются и отслеживаются ветсертификаты, провело Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Сотрудники установили, что убойное предприятие Тазовского района отправило получателю только 40 килограммов оленины с документами, подтверждающими безопасность продукции. По мере продвижения к месту назначения партия, загадочным образом, стала увеличиваться: сначала 335 туш весили 12 тонн, а затем 307 туш — 13 тонн. Так, «Меркурий» и выявил 12 960 килограммов оленины неизвестного происхождения.
По данному факту ведется расследование, сообщили в территориальном управлении, материалы переданы в правоохранительные органы в Москву.
В Службе ветеринарии ЯНАО «Красному Северу» пояснили, что оленину купил в «Агрокомплекс Тазовский» индивидуальный предприниматель и отправил из Лабытнанги в Камчатский край.
Пробы мяса отправлены в лабораторию, груз хранится на контейнерной площадке в Москве. Ответственность за него несет грузополучатель — «Мясокомбинат Елизовский». Что будет с партией, определит управление Россельхознадзора по Москве.
На Ямале разыскивают владельца груза — АО «Рефсервис», руководитель которого не выходит на связь. Согласно законодательству, ему грозит штраф и конфискация товара, которому он был обязан обеспечить хранение и доставку по установленным нормам. При этом специалисты проверяют всех участников производственного процесса.
— Инициирована служебная проверка, которая даст оценку действиям ветеринарного специалиста при оформлении данной партии продукции, — сообщили в службе ветеринарии ЯНАО.
Красный Север: последние новости
В Салехарде зарегистрируют на портале Единой электронной регистратуры и научат, как записываться к докторам Хозяин выбросил собаку с восьмого этажа. Новоуренгойцы несут деньги на операцию В исторической части Салехарда на торги выставят дореволюционный магазин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии119
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях409
Украинские моряки пригрозили Порошенко312
Кобзона похоронят рядом с матерью267
В России готовят сюрприз для безработных260
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение