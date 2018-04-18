40 килограммов ямальской оленины по пути в Москву превратились в 13 тонн 

13 тонн ямальской оленины попали под подозрение Россельхознадзора. На тушах обнаружили сгустки крови, остатки шерсти, загрязнения и снег, а качество разделки указывало на убой животных вне промышленного предприятия…
Проверку товара через информационную систему «Меркурий», в которой оформляются и отслеживаются ветсертификаты, провело Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Сотрудники установили, что убойное предприятие Тазовского района отправило получателю только 40 килограммов оленины с документами, подтверждающими безопасность продукции. По мере продвижения к месту назначения партия, загадочным образом, стала увеличиваться: сначала 335 туш весили 12 тонн, а затем 307 туш — 13 тонн. Так, «Меркурий» и выявил 12 960 килограммов оленины неизвестного происхождения.
По данному факту ведется расследование, сообщили в территориальном управлении, материалы переданы в правоохранительные органы в Москву.
В Службе ветеринарии ЯНАО «Красному Северу» пояснили, что оленину купил в «Агрокомплекс Тазовский» индивидуальный предприниматель и отправил из Лабытнанги в Камчатский край.
Пробы мяса отправлены в лабораторию, груз хранится на контейнерной площадке в Москве. Ответственность за него несет грузополучатель — «Мясокомбинат Елизовский». Что будет с партией, определит управление Россельхознадзора по Москве.
На Ямале разыскивают владельца груза — АО «Рефсервис», руководитель которого не выходит на связь. Согласно законодательству, ему грозит штраф и конфискация товара, которому он был обязан обеспечить хранение и доставку по установленным нормам. При этом специалисты проверяют всех участников производственного процесса.
— Инициирована служебная проверка, которая даст оценку действиям ветеринарного специалиста при оформлении данной партии продукции, — сообщили в службе ветеринарии ЯНАО.