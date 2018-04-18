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Что нельзя говорить во время исповеди
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Что нельзя говорить во время исповеди 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Священники часто сталкиваются с тем, что люди неправильно понимают суть исповеди и говорят совсем не то, что нужно.
Оправдания
Раз уж пришел на исповедь — имей смелость взять на себя свои грехи. По словам священника, никогда не нужно «говорить на других». Неважно, кто мог повлиять на ваше решение совершить тот или иной грех или стать объектом или причиной греховных чувств, главное — что вы это сделали.
Именно за наши действия и мысли мы просим у Бога прощения, а через священника — отпущения грехов.
Все подробности
Безусловно, главное, что стоит сообщать на исповеди — какой именно грех вы совершили, но расписывать его в подробностях не стоит, достаточно просто называть. Священник утверждает: на исповеди неважна информация о том, как именно данный грех был совершен — Господь все равно все видит. А вот священник в данной ситуации является простым посредником, и для него главное — это видеть раскаяние человека и его смелость признаться в совершенном.
А вот ограничений в том, о каких именно грехах говорить нужно, нет. Каждый проступок, даже самый маленький, ложится на душу песчинкой или камушком, и вместе они складываются в большой груз, отягчающий душу, а потому исповедоваться нужно обо всех их.
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