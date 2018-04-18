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Заключительные взрывные работы на льду проходят в Югре
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Заключительные взрывные работы на льду проходят в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Заключительные взрывные работы на льду пройдут сегодня 18 апреля в Ханты-Мансийском районе на переправе вблизи посёлка Кирпичный и на Нялинской переправе.
Начальник группы взрывных работ Александр Пургин рассказал, что в этом году это — заключительные ледовзрывные работы по ослаблению льда.
В результате взрывных работ лёд проходит быстрее за счёт снижения уровня возникновения заторов на реке во время ледохода, а следовательно, снижается вероятность подтопления селений.
Лёд уже взорвали в Нижневартовском и Сургутском районах, в наиболее опасных очагах, где могли образоваться заторы, препятствовавшие безопасному проходу льда по реке.
Все меры безопасности соблюдены, — сообщается на сайте «Центроспас-Югория». Жителей селений, находящихся рядом с очагом взрыва, заранее предупредили о ведущихся работах.
Напомним, что 9 апреля аналогичные работы по безопасному пропуску льда проходили в селе Реполово, 11 апреля — в районе посёлков Соснино.
На всё время ледохода, который ожидается в начале мая, в округе будет осуществляться мониторинг за ледовой обстановкой рек.
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