Заключительные взрывные работы на льду проходят в Югре

Заключительные взрывные работы на льду пройдут сегодня 18 апреля в Ханты-Мансийском районе на переправе вблизи посёлка Кирпичный и на Нялинской переправе.

Начальник группы взрывных работ Александр Пургин рассказал, что в этом году это — заключительные ледовзрывные работы по ослаблению льда.

В результате взрывных работ лёд проходит быстрее за счёт снижения уровня возникновения заторов на реке во время ледохода, а следовательно, снижается вероятность подтопления селений.

Лёд уже взорвали в Нижневартовском и Сургутском районах, в наиболее опасных очагах, где могли образоваться заторы, препятствовавшие безопасному проходу льда по реке.

Все меры безопасности соблюдены, — сообщается на сайте «Центроспас-Югория». Жителей селений, находящихся рядом с очагом взрыва, заранее предупредили о ведущихся работах.

Напомним, что 9 апреля аналогичные работы по безопасному пропуску льда проходили в селе Реполово, 11 апреля — в районе посёлков Соснино.

На всё время ледохода, который ожидается в начале мая, в округе будет осуществляться мониторинг за ледовой обстановкой рек.