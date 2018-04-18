За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей

С иском в суд о расторжении договора купли-продажи обратилась местная жительница Орска . Она потребовала взыскать с магазина стоимость купленного товара, неустойку и компенсацию морального вреда, передает пресс-служба Ленинского районного суда Орска.

В ходе судебного дела было установлено, что женщина приобрела телевизор с гарантийным сроком 12 месяцев в одном из магазинов Орска. На следующий день она обнаружила существенные недостатки в товаре: во время включения телевизора и подключения антенны на экране появлялась полоса.

Продавец магазина пояснил, что в телевизоре разбита матрица, после чего женщина обратилась туда с письменной претензией и передала товар для проверки качества. Последняя показала, что в телевизоре было механическое повреждение матрицы в верхней части экрана. Кроме того было установлено нарушение гарантийных условий. Однако магазин отказал покупателю в удовлетворении его требований.

Во время судебного заседания представитель ответчика отказался от признания исковых требований. По его утверждениям, покупатель получил товар надлежащего качества, а повреждение техники мог допустить сам потребитель.

Товароведческая экспертиза подтвердила механическое повреждение матрицы в телевизоре, ремонт которой, по стоимости сопоставим со стоимостью самого товара.

«Причиной послужило мягкое воздействие (давление) на поверхность экрана, дефект мог образоваться от воздействия на экран ладони взрослого человека в процессе извлечения товара из упаковки, либо в процессе транспортировки товара», — говорится в сообщении суда.

В ведомстве отмечают, что объективно установить, в какой момент произошло повреждение товара — до или после передачи покупателю, невозможно.

«При проверке товара в магазине данный недостаток выявлен быть не мог, поскольку телевизор был включен сотрудниками магазина меньше минуты. Кроме того, выявлено, что продавцы ненадлежащим образом упаковали телевизор — отсутствовала верхняя защитная вставка, между задней стенкой телевизора и стенкой коробки вложен пакет с аксессуарами», — уточняется в сообщении.

По итогам заседания, суд решил частично удовлетворить исковые требования, посчитав доказанным факт нарушения, и расторгнуть договор купли продажи. Решением суда магазин обязан выплатить женщине сумму, уплаченную за товар в размере 29 990 рублей, неустойку — 6 840 рублей, расходы на проведение экспертизы — 27 890 рублей, компенсацию морального вреда — 5000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 14 470 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.