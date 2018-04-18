Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор

Орчанка через суд добилась расторжения договора купли-продажи и компенсации за некачественный телевизор.

Истица купила технику с годовой гарантией, на следующий день она выяснила, что в телевизоре есть неполадок — разбита матрица. Покупательница обратилась в магазин с письменной претензией и передала покупку для проверки качества, однако ее требования не были удовлетворены. В суде ответчик исковые требования также не признал.

Согласно экспертизе, стоимость ремонта техники равна ее цене. Дефект мог появиться из-за того, что взрослый человек ладонями надавил на экран в процессе извлечения товара из упаковки или транспортировки. Установлено, что продавцы не вложили верхнюю защитную вставку, между задней стенкой телевизора и стенкой коробки был вложен пакет с аксессуарами, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Орска

Ответчик обязан выплатить деньги за товар около 30 тысяч руб., неустойку 6840 руб., расходы на проведение экспертизы более 27 тысяч руб., компенсацию морального вреда 5 тысяч руб., а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере более 14 тысяч руб.