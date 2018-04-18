Ещё
Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Орчанка через суд добилась расторжения договора купли-продажи и компенсации за некачественный телевизор.
Истица купила технику с годовой гарантией, на следующий день она выяснила, что в телевизоре есть неполадок — разбита матрица. Покупательница обратилась в магазин с письменной претензией и передала покупку для проверки качества, однако ее требования не были удовлетворены. В суде ответчик исковые требования также не признал.
Согласно экспертизе, стоимость ремонта техники равна ее цене. Дефект мог появиться из-за того, что взрослый человек ладонями надавил на экран в процессе извлечения товара из упаковки или транспортировки. Установлено, что продавцы не вложили верхнюю защитную вставку, между задней стенкой телевизора и стенкой коробки был вложен пакет с аксессуарами, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Орска.
Ответчик обязан выплатить деньги за товар около 30 тысяч руб., неустойку 6840 руб., расходы на проведение экспертизы более 27 тысяч руб., компенсацию морального вреда 5 тысяч руб., а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере более 14 тысяч руб.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге спасатели уговорили мужчину не прыгать с 17 этажа На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла В центре Оренбурга утром уцепили улицу из-за подозрительного предмета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение