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На «Пионерской» в Волгограде начали монтировать 6-метровый эскалатор
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Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

На «Пионерской» в Волгограде начали монтировать 6-метровый эскалатор 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На «Пионерской» приступили к установке перового нового шестиметрового эскалатора. До конца апреля здесь появится четыре подъемных механизма.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, эскалаторы будут достигать в высоту шесть метров, а ширина ступеней составит один метр. Отметим, что последние будут пониже, чем на прежних движущихся лестницах. Комплектующие подъемного оборудования сделаны из современных, износостойких материалов. Новые эскалаторы отличаются пониженным уровнем шума, а также тем, что скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике, что позволяет сэкономить электроэнергию и увеличить ресурс работы устройства. Кроме того, оборудование обладает износостойкой, антивандальной конструкцией.
Напомним, что прежние эскалаторы были признаны аварийными, их изношенность достигала почти 100%. Из-за трудностей с финансированием «МЭТ» не мог заменить их раньше.
Добавим, что новые эскалаторы скоро появятся на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Заработают они уже в мае.
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