Психолог обворовывала инвалидов в орловском интернате

Вступил в законную силу приговор Урицкого районного суда Орловской области , которым психологу из дома-интерната назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ. Женщина тайно обворовывала пенсионеров.

Она трудилась в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На нее было оформлено две доверенности, так как по состоянию здоровья постояльцы учреждения сами не могли посещать банк. В день оформления документов женщина сняла первые 3000 рублей, так как «хотела помочь сыну». Далее получала различные суммы, которые тратила по своему усмотрению.

Открылось все случайно. Коллега заметила в мусорном ведре банковский чек. Психолог стала отрицать, что снимала деньги. Тогда заместитель директора интерната взяла выписки из банка и сравнила с журналом приёма денежных средств. Оказалось, что два постояльца учреждения лишились 14 и 8 тысяч рублей. Учитывая, что 75% процентов пенсии они отдают интернату, оплачивая содержание, ущерб оказался значительным.

Отметим, Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов уже оказывался в центре скандала. Одна из сотрудниц просила постояльцев оформлять кредиты, а деньги забирала, обещая исправно погашать задолженность. Однако заверения оказались ложью, и вскоре на инвалидов «набросились» коллекторы.

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