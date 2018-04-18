Улицы в центре Кургана перекроют на время эстафеты 21 апреля

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Кургана 21 апреля на время ежегодной легкоатлетической эстафеты, сообщают в городском транспортном управлении.

С 10 до 16 часов ограничения введут на участках улиц Гоголя, Томина, К. Макса и Ленина. Автомобилистам предлагают заранее выбрать пути для объезда. Изменятся и трассы движения общественного транспорта.

Маршрут № 75 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева. Маршрут № 378, 42 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Ленина и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Ленина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева. Маршрут № 304 — Пролетарская, К. Мяготина, Ленина, Станционная и далее по своему маршруту в прямом и обратном направлении. Маршруты №№ 31, 301, 308 — пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, Красина и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении. Маршруты №№ 7, 349 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя. Маршрут № 329 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Красина и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева. Маршрут № 30 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Красина и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя. Маршрут № 336 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя. Маршрут № 306 — Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева. Маршрут № 6 — Ленина, К. Мяготина, Пролетарская Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Ленина и далее по маршруту. Маршруты №№ 312, 391 — пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении.