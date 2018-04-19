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Эстафету, из-за которой перекроют улицы, перенесли в Кургане
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Эстафету, из-за которой перекроют улицы, перенесли в Кургане 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Эстафету, для проведения которой нужно будет перекрыть центральные улицы, перенесли в Кургане, сообщают в областном управлении по физической культуре, спорту и туризму.
Состязания должны были пройти в ближайшую субботу, 21 апреля, однако на этот день синоптики спрогнозировали ухудшение погоды: снижение температуры воздуха и обильные осадки. Новая дата проведения эстафеты 28 апреля.
«Маршрут остается неизменным долгое время и пролегает по центру города в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина. В рамках спортивного праздника планируется проведение зрелищных соревнований по перетягиванию каната в зачет XXI областных сельских спортивных игр «Золотой колос»», — отмечают в спортуправлении.
Как пояснили организаторы, программа состязаний останется неизменной, старт первого забега назначен на 11:50.
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 Ещё 2 источника 
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