Эстафету, из-за которой перекроют улицы, перенесли в Кургане 

Эстафету, для проведения которой нужно будет перекрыть центральные улицы, перенесли в Кургане, сообщают в областном управлении по физической культуре, спорту и туризму.
Состязания должны были пройти в ближайшую субботу, 21 апреля, однако на этот день синоптики спрогнозировали ухудшение погоды: снижение температуры воздуха и обильные осадки. Новая дата проведения эстафеты 28 апреля.
«Маршрут остается неизменным долгое время и пролегает по центру города в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина. В рамках спортивного праздника планируется проведение зрелищных соревнований по перетягиванию каната в зачет XXI областных сельских спортивных игр «Золотой колос»», — отмечают в спортуправлении.
Как пояснили организаторы, программа состязаний останется неизменной, старт первого забега назначен на 11:50.