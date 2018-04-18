Секрет вечной молодости от японки Лю Йерин

Про Лю Йерин, которой 50 и которая продолжает шутить, что «бикини — это её доспехи».

Буквально несколько лет назад весь мир узнал о Лю Йерин из Китая . После того как она начала публиковать свои фотографии в социальной сети, китаянка быстро набрала много поклонников. Йерин много и часто тренируется, будь то бег, плавание, бокс или же велосипед. Благодаря своему подтянутому телу и прекрасной коже китаянка стала популярна во всём мире. Казалось бы, обычная история, если не считать тот факт, что в этом году Лю исполнилось 50 лет.

Лю Йерин работала библиотекарем до того, как вышла на пенсию. Она родилась в 1968 году, а начала заниматься спортом, когда ей было около 20 лет. С тех пор Лю не прекращает тренировки.

Йерин занимается уже более 30 лет и считает, что именно регулярные упражнения помогают ей сохранить молодость и красоту. Благодаря тренировкам она выглядит почти так же, как и её 23-летний сын.

Сын Лю признаётся, что люди часто думают, что 50-летняя Йерин его девушка. Однажды из-за того что его мама выглядит молодо, на него обиделась его девушка. Она просто не поверила, что Лю Йерин его мама. Парню потребовалась время, чтобы всё объяснить подруге. Сын Йерин не скрывает, что его мама всегда была красивой. «Когда мама была маленькой, её считали самой красивой девушкой в школе. Я бы сказал, что со временем она не изменилась».

«Всякий раз в магазине, когда говорила людям мой настоящий возраст, вокруг меня начинали толпиться незнакомцы, которые хотели узнать мои секреты». Йерин часто спрашивают, в чём же секрет её идеальной кожи. На самом деле, всё очень просто. Главный секрет хорошей фигуры китаянки — спорт, а секрет чистой кожи — отсутствие косметики. Лю очень редко пользуется косметикой и при этом регулярно занимается.

Ли считает, что выглядит молодо отчасти благодаря своим генам. Однако, конечно, для того, чтобы сохранить красоту и подтянутое тело, она очень много занимается. «Я плаваю в озере и каждый день занимаюсь силовыми упражнениями». В летнее время она часто учувствует в беговых марафонах, плавает, занимается боксом. А в зимний период Лю также не сидит без дела. Зимой её любимое занятие — купание на открытом воздухе.

Рядом с её домом есть озеро, и на протяжении 30 лет Йерин плавает там зимой. 50-летняя китаянка считает, что упражнения в холодную погоду помогают сохранить красоту и выглядеть моложе. Она признаётся, что сначала страшно нырять в холодную воду, но зато потом чувствуешь себя прекрасно целый день. Как подчёркивает Ли, «самое важное, что вы будете оставаться здоровым в течение всей жизни».

Плавание является неотъемлемой частью жизни Йерин. Каждый день она бросает себе новый вызов. Так, она уже переплыла реку Янцзы в Китае и реку Хан в Южной Корее . В марте 2016 году Лю Йелин поставила перед собой другую задачу: впервые переплыть море. И ей это удалось. Она успешно переплыла Малаккский пролив за четыре часа. Как позже призналась Лю, это было самое тяжёлое, что она делала в жизни. «Я боролась, потому что мои очки протекали и от солёной воды болел язык. Было чувство, что на моём языке десятки порезов, это было невыносимо больно» Лю привлекла внимание во всём мире, и её начали звать в различные программы на телевидении. Сейчас она часто ездит в разные города, путешествует и заодно принимает участие в съёмках телепередач. На одной из таких программ она даже решила заняться йогой на улице при температуре минус 40.

«Я хочу оставаться такой же красивой, когда мне будет 80 лет», — признаётся Лю. Лю Йерин рассказывает, что решила поделиться своим секретом, потому что хочет вдохновить женщин заняться спортом, ведь это поможет им чувствовать себя намного увереннее.

Именно поэтому на своей странице в китайской социальной сети Weibo помимо своих фотографий она часто публикует различные материалы для тренировок.

«Мне совсем не было страшно. На самом деле, я чувствовала себя великолепно. Было приятно делать упражнения в холодную погоду»

А не так давно у Лю была фотосессия в бикини при температуре минус 40 в Сибири. Когда её спрашивают, почему она так часто носит бикини, 50-летняя китаянка отшучивается, что экономит ткань для страны. Однако Йерин признаётся, что бикини — это её доспехи. С ними она чувствует себя уверенной, здоровой и молодой.