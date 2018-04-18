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«Вы же боретесь за чистоту языка»: Елена Летучая не избежала слов-паразитов
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«Вы же боретесь за чистоту языка»: Елена Летучая не избежала слов-паразитов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Елена Летучая, ратующая за чистоту русского языка, дала эмоциональное интервью, в котором не стала следить за собственной речью и произнесла слово-паразит. Разумеется, чуткие уши слушателей уловили нелитературное выражение и с удивлением отметили, что никак не ожидали от Елены подобных словечек.
Журналист Елена Летучая дала обширное интервью, в котором без прикрас рассказала, как стала телеведущей, а также припомнила, какие были ее первые шаги на телевидении. Поскольку все это — ее жизнь, Елена, безусловно, ударилась в воспоминания, и ее рассказ получился крайне искренним и эмоциональным. Настолько, что Летучая употребила слово, которое критически настроенные слушатели никак не ожидали услышать.
Нелитературное и эмоционально окрашенное слово резануло слух поклонников. Почитатели осведомлены, что осенью прошлого года Елена начала массовую борьбу со словами-паразитами, приобщив к этому множество своих коллег из шоу-бизнеса. Напомним, что по правилам запущенного флешмоба за каждое употребление определенных слов требовалось выполнить оговоренное заранее действие-наказание, к примеру, поприседать.
Однако, по всей видимости, все это осталось в прошлом и сейчас Елена на камеру, погрузившись в эмоции, позволила себе использовать всю мощь «русского языка». Любопытно, что не все стали осуждать теледиву за нелитературную речь. Некоторые, напротив, увидели в этом искренность и честность рассказа, поскольку Елена говорила не заученный текст, а в самом деле делилась подробностями своей жизни. «По-моему это лишнее. Вам, Лена, не идет, тем более боретесь за чистоту русского языка!» «Лена такой же человек, как и мы. Трудно себя контролировать, особенно в ее ритме» «Зато как артистично было произнесено. За такую улыбку и этот смех Летучей я бы простил всё!» «Слово паразит! Лена, вы ещё прыгаете на одной ноге?» «Волшебник Лексикон не простит» «Лексикон отдыхает, когда эмоции от души с простотой и доверием, не для критики рассказывает, а делится человек историей из своей жизни»
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 16 Апр 2018 в 11:24 PDT К немалому огорчению верных поклонников, сейчас Елена редко появляется на телевидении, куда больше времени уделяя своему здоровью. На днях журналист посетила Японию, где прониклась ее богатой историей и оскорбила, как показалось публике сети, отечественную культуру своими размышлениями. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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