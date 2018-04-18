Вот сука: 10 инстаграмов собак, которые популярнее тебя

Битва «коты vs собаки» на просторах интернета, кажется, никогда не закончится. На чьей вы стороне — решать, собственно, вам. А пока вы думаете, мы приготовили для вас подборку из 10 самых популярных аккаунтов «милых песиков», которые точно покорят ваше сердце и помогут вам в нелегком выборе.

Кстати, за котами дело не станет, следите за обновлениями!

Публикация от jiffpom (@jiffpom)

1 Мар 2018 в 4:10 PST 1. ДжиффПом

ДжиффПом. «Милашество реально», — написано у него в аккаунте. У этого померанского шпица более 8,4 миллиона подписчиков в инстаграме, что, конечно, повергает в шок. На сегодняшний день это самая популярная собака интернета. Он, кстати, еще и актер. ДжиффПом засветился в клипе Кэти Перри Dark Horse.

Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug)

13 Апр 2018 в 3:36 PDT 2. Мопс Даг Даг — самый популярный мопс в интернете. У него более 3,3 миллиона подписчиков. Мы уже как-то раз писали о том, как Даг пародирует селфи Ким Кардашьян . Но это не все его заслуги, однажды он даже снимался в пародии на сериал «Теория большого взрыва». И вообще он очень модный и не упускает современных трендов. А впрочем, смотрите сами.

Публикация от Shinjiro Ono (@marutaro)

1 Апр 2018 в 3:17 PDT 3. Марутаро

Знакомьтесь, это Марутаро. О нем мы также писали. Он очень милый, любит улыбаться и играть. У него уже 2,6 миллиона подписчиков!

Публикация от Marnie The Dog (@marniethedog)

15 Апр 2018 в 10:08 PDT 4. Марни

Марни породы ши-тцу стала известной благодаря своему забавному виду. У собачки врожденные дефекты, которые повлияли на то, как она выглядит. Изначально она жила в приюте и очень страдала, пока Ширли, новая хозяйка Марни, не приютила ее. Сейчас у Марни больше 2 миллионов подписчиков, есть свой сайт и даже своя книга.

Публикация от Tuna {breed:chiweenie} (@tunameltsmyheart)

14 Мар 2018 в 3:00 PDT 5. Туна

Туна — еще одна собака, чьи особенности сделали хозяина богатым. У Туны с рождения есть дефект: ярко выраженная верхняя челюсть, в то время как нижняя недотягивает до нормы. Тем не менее это не помешало Туне растопить сердца более 1,9 миллиона подписчиков.

Публикация от Loki the Wolfdog (@loki)

28 Фев 2018 в 6:19 PST 6. Локи

Волчья собака Локи обожает путешествовать вместе со своим хозяином. В описании аккаунта собаки Келли Ланд, хозяин, призывает всех «вдохновлять друг друга выбираться на улицу вместе со своими щенками». У Локи действительно профессиональные и крутые фотографии, по которым можно сказать, что Локи — полноценный тревел-блогер с аудиторией в 1,7 миллиона подписчиков.

Публикация от Harlow, Sage, Indiana & Reese (@harlowandsage)

10 Апр 2018 в 9:14 PDT 7. Харлоу, Сейдж, Индиана и Риз «Сначала были только Харлоу и Сейдж, самые лучшие друзья во всем мире. В течение пяти лет Харлоу и Сейдж делали все вместе. Когда Сейдж, будучи в преклонном возрасте, скончалась в 2013 году, Харлоу пришлось искать новых лучших друзей. Ими стали Индиана и Риз, и они, кстати, той же породы, что и Сейдж».

Публикация от Theron Humphrey (@thiswildidea)

4 Апр 2018 в 8:09 PDT 8. Мэдди

Инстаграм «Эта дикая идея» посвящен собаке Мэдди, которая, как и Локи, обожает путешествовать с хозяином Тероном. Каньоны и пещеры Аризоны, песчаные пустыни, солнечные пляжи Калифорнии — то, что вы можете увидеть в аккаунте Мэдди.

Публикация от Manny The Frenchie (@manny_the_frenchie)

7 Мар 2018 в 11:14 PST 9. Мэнни

Мэнни — французский бульдог, у которого более миллиона фолловеров. У Мэнни есть свой сайт, где каждый может внести свой вклад в защиту и помощь пострадавшим собакам.

Публикация от Loki, Bear, & Momo (@lokistagram)

4 Апр 2018 в 7:19 PDT 10. Локи, Медвежонок и Моно

Локи, Медвежонок и Моно — лучшие друзья, смотреть на которых — одно удовольствие. У них более 700 тысяч подписчиков, которые следят за жизнью пушистых любимцев.