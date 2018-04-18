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Запрещенный хендмейд. Житель Салехарда поливал марихуану в гараже
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Запрещенный хендмейд. Житель Салехарда поливал марихуану в гараже 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде предприимчивого местного жителя приговорили к 1 году колонии за «незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере».
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил помощник прокурора города Илья Ильин.
Интересно, что этот самый наркотик, а точнее марихуану, 27-летний слесарь «Салехардэнерго» не просто хранил в своем гараже, но еще и выращивал. Всего правоохранители нашли более 250 граммов запрещенного вещества.
Выяснилось, что с 2016 по ноябрь прошлого года он вырастил на чердаке гаража марихуану, которую хранил там же в трехлитровой банке. Кроме того, при обыске нашли 51 папиросу «забитую» марихуаной. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
ИА Север-Пресс: последние новости
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