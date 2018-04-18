Запрещенный хендмейд. Житель Салехарда поливал марихуану в гараже

Салехарде предприимчивого местного жителя приговорили к 1 году колонии за «незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере».

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил помощник прокурора города Илья Ильин.

Интересно, что этот самый наркотик, а точнее марихуану, 27-летний слесарь «Салехардэнерго» не просто хранил в своем гараже, но еще и выращивал. Всего правоохранители нашли более 250 граммов запрещенного вещества.