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Стали известны итоги программы переселения соотечественников в Югре
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Стали известны итоги программы переселения соотечественников в Югре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года граждане Украины составили около половины от числа участников программы содействия переселению соотечественников в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального парламента.
По информации думы Югры, данная государственная программа реализуется в регионе в период с 2016 до 2020 года. За это время планируется переселить в автономный округ чуть более пяти тысяч соотечественников, проживающих за рубежом.
"На текущий момент переселено 2412 человек, то есть программа выполнена почти на 50%. По итогам 2017 года чаще всего участниками программы становятся граждане Украины (почти половина от общего числа) и Таджикистана (около 30%)", — говорится в сообщении окружной думы.
По данным региональных властей, участникам программы и членам их семей предоставляется ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья и бесплатная медицинская помощь.
Как отметил депутат окружного парламента Владимир Семенов, регион является привлекательной территорией для внутренней и внешней миграции, и эта программа считается инструментом, с помощью которого власти могут добиваться «миграционного притока нужного качества».
"В идеале в Югру должны ехать, прежде всего, люди, близкие югорчанам по культуре, владеющие профессиями, которые востребованы на рынке труда автономного округа", — цитирует сайт думы ХМАО депутата.
Ранее в окружном управлении Федеральной службы судебных приставов сообщали, что за 2017 год сотрудники ведомства отправили на родину 2020 мигрантов, нелегально находившихся в Югре. Около половины из них являются гражданами Таджикистана.
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