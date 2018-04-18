УФАС Прикамья оштрафовало «МРСК Урала» на 3 миллиона

Антимонопольщики выяснили, что ОАО «МРСК Урала» требовало от заявителей договор на использование объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования ДНТ. Собственники же утверждали, что такого имущества нет.

УФАС наложило пять административных штрафов, их общий объем составил три миллиона рублей. Три штрафа были обжалованы в судебном порядке, два в ФАС РФ.

Мнения судей Арбитражного суда Прикамья разделились: два штрафа были признаны законными, один отменен. Апелляционная инстанция усмотрела нарушения в действиях «МРСК Урала» по всем трем эпизодам.

13 апреля ФАС России вынесло решения о законности административного наказания в отношении монополиста и по оставшимся двум делам. Ведомство учло судебные решения по аналогичным делам УФАС Прикамья, находящимся в кассационном рассмотрении. Штрафы на должностное лицо оставлены без изменения.

«Технологическое присоединение дачников должно быть простым и понятным для потребителей. Такие действия «МРСК Урала», связанные с бюрократизацией процедуры и излишними требованиями, как раз создавали ореол недоступности технологического присоединения», — пояснил руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин

Фото: Pixabay.com