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УФАС Прикамья оштрафовало «МРСК Урала» на 3 миллиона
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УФАС Прикамья оштрафовало «МРСК Урала» на 3 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Собственники участков в дачных некоммерческих товариществах (ДНТ) обратились в УФАС по Пермскому краю летом 2017 года. Они заявили, что ОАО «МРСК Урала» неправомерно требовало не предусмотренные правилами технологического присоединения документы для подключения дачных домов к электросетям.
Антимонопольщики выяснили, что ОАО «МРСК Урала» требовало от заявителей договор на использование объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования ДНТ. Собственники же утверждали, что такого имущества нет.
УФАС наложило пять административных штрафов, их общий объем составил три миллиона рублей. Три штрафа были обжалованы в судебном порядке, два в ФАС РФ.
Мнения судей Арбитражного суда Прикамья разделились: два штрафа были признаны законными, один отменен. Апелляционная инстанция усмотрела нарушения в действиях «МРСК Урала» по всем трем эпизодам.
13 апреля ФАС России вынесло решения о законности административного наказания в отношении монополиста и по оставшимся двум делам. Ведомство учло судебные решения по аналогичным делам УФАС Прикамья, находящимся в кассационном рассмотрении. Штрафы на должностное лицо оставлены без изменения.
«Технологическое присоединение дачников должно быть простым и понятным для потребителей. Такие действия «МРСК Урала», связанные с бюрократизацией процедуры и излишними требованиями, как раз создавали ореол недоступности технологического присоединения», — пояснил руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.
Фото: Pixabay.com
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