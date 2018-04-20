На Камчатке увековечили память убитого при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске офицера

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Мемориальную доску в память об офицере, погибшем год назад при нападении на приемную ФСБ Хабаровске , установили в Петропавловске-Камчатском , сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В краевой столице увековечили память погибшего при исполнении воинского долга старшего лейтенанта Якова Игоревича Хасанова , который был убит 21 апреля 2017 года в ходе нападения на Управление ФСБ по Хабаровскому краю . Мемориальную доску установили в пятницу, 20 апреля, на фасаде здания школы №36 в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в мэрии, Яков Хасанов учился в школе №36 с 2007 по 2009 годы. Установить мемориальную доску просило офицерское собрание УФСБ России по Камчатскому краю

Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля 2017 года. Молодой человек вошел в управление и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей — гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель получил ранение. Стрелявшего ликвидировали на месте.