На Камчатке увековечили память убитого при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске офицера 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мемориальную доску в память об офицере, погибшем год назад при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске, установили в Петропавловске-Камчатском, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.
"В краевой столице увековечили память погибшего при исполнении воинского долга старшего лейтенанта Якова Игоревича Хасанова, который был убит 21 апреля 2017 года в ходе нападения на Управление ФСБ по Хабаровскому краю. Мемориальную доску установили в пятницу, 20 апреля, на фасаде здания школы №36 в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в мэрии, Яков Хасанов учился в школе №36 с 2007 по 2009 годы. Установить мемориальную доску просило офицерское собрание УФСБ России по Камчатскому краю.
Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля 2017 года. Молодой человек вошел в управление и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей — гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель получил ранение. Стрелявшего ликвидировали на месте.