Имя погибшего в Хабаровске офицера ФСБ увековечат

— Мемориальная доска будет установлена в субботу, 21 апреля, на фасаде здания школы № 36 в Петропавловске-Камчатском. Такое решение депутаты приняли единогласно в ходе заседания 8-ой внеочередной сессии городской думы, — говорится в сообщении. — Решение принято на основании протокола комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных знаков на территории городского округа. С ходатайством об установке мемориальной доски выступило офицерское собрание УФСБ России по Камчатскому краю

Агентство ранее писало, что по желанию родителей молодого человека похоронили на родине, в Петропавловске-Камчатском. Яков Хасанов обучался в Хабаровском институте пограничной службы ФСБ и после окончания учебного заведения решил остаться в дальневосточной столице, в региональном управлении он работал с 2014 года. Офицер был женат и воспитывал с супругой малолетнего ребёнка.

Напомним, 21 апреля 2017 года в 17.02 по местному времени в приёмную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл несовершеннолетний Антон К. и открыл стрельбу по находившимся в помещении людям. Погиб сотрудник ФСБ России Яков Хасанов и один из посетителей, переводчик Бехзод Ашуров. Гражданин Киргизии Талант Жумаев получил огнестрельное ранение грудной клетки и позднее был прооперирован в краевой клинической больнице №1.