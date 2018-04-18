Ещё
Прокуратура отправилась в Новоуральск по «медному» следу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Прокуратура отправилась в Новоуральск по «медному» следу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура Свердловской области проведет проверку по факту организации в Новоуральске опасной химической свалки и многочисленных нарушений природоохранного законодательства.
Соответствующее поручение дал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев и.о. прокурора Свердловской области Владимиру Маленьких после публикации статьи «Медный след в ядерном Новоуральске».
Как рассказало "Уралинформбюро", в закрытый Новоуральск на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. При этом «ядовитая помойка», которую на правах долгосрочного арендатора содержит ООО «Утилис», расположена в черте города. Рядом — гаражи, жилые дома, школы и детсады. В 300 метрах — детский мотовелоклуб.
Как оказалось, местные власти проигнорировали судебное постановление почти трехгодичной давности. Еще 27 августа 2015 года Арбитражный суд Свердловской области постановил признать договор аренды между администрацией Новоуральского ГО и ООО «Утилис» недействительным. С иском в суд обратился заместитель областного прокурора, указав на то, что захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.
Странным образом региональная прокуратура, добившись обоснованного судебного вердикта, «забыла» о его дальнейшем исполнении. Договор аренды под полигон не расторгнут до сих пор.
Ранее по теме: Медный след в ядерном Новоуральске
Уралинформбюро: последние новости
Туркменистан закрыл границу Глава Кузбасса уволил четверых замов СКР расследует гибель екатеринбургского журналиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях422
Нападение на школу произошло в Башкирии122
Украинские моряки пригрозили Порошенко314
Кобзона похоронят рядом с матерью267
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение