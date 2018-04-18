Прокуратура отправилась в Новоуральск по «медному» следу

Прокуратура Свердловской области проведет проверку по факту организации в Новоуральске опасной химической свалки и многочисленных нарушений природоохранного законодательства.

Как рассказало "Уралинформбюро" , в закрытый Новоуральск на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. При этом «ядовитая помойка», которую на правах долгосрочного арендатора содержит ООО «Утилис», расположена в черте города. Рядом — гаражи, жилые дома, школы и детсады. В 300 метрах — детский мотовелоклуб.

Как оказалось, местные власти проигнорировали судебное постановление почти трехгодичной давности. Еще 27 августа 2015 года Арбитражный суд Свердловской области постановил признать договор аренды между администрацией Новоуральского ГО и ООО «Утилис» недействительным. С иском в суд обратился заместитель областного прокурора, указав на то, что захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Странным образом региональная прокуратура , добившись обоснованного судебного вердикта, «забыла» о его дальнейшем исполнении. Договор аренды под полигон не расторгнут до сих пор.

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