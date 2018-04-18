Депутат Госдумы лоббирует захват земель Минобороны

Пожар как способ обогатиться

Пожар, произошедший в начале апреля на территории закрывшегося детского сада «Теремок» на улице Каплунова в Балтийске — уже второй по счету: чуть более месяца назад огонь уничтожил кровлю здания, находящегося в собственности у Балтийского муниципального района. А в этот раз загорелась деревянная хозпостройка. Вспыхнула мгновенно, несмотря на проливной дождь, что наводит на мысли о вероятности поджога.

Аналогичная ситуация произошла ранее с другим закрывшимся учреждением дошкольного образования Балтийска. На улице Сенявина три года назад была приостановлена деятельность логопедического детсада. Опустевший комплекс на тот момент находился в нормальном состоянии, и там без проблем можно было разместить какие-нибудь организации. Но муниципалитет не озаботился охраной здания, и оно было уничтожено огнем.

Казалось бы, в том, что горят заброшенные здания, нет ничего удивительного, но местные активисты уверены: пожары возникают не просто так, они — часть схемы по захвату земель местными чиновниками.

«Это новый виток большого плана по захвату Балтийска, — заявляет общественник, подполковник милиции в отставке Иван Привалов. — Схема проста и уже отшлифована до мелочей: есть муниципальный объект, его по-тихому закрывают, распродают людям, близким к власти, за копейки. Земля с коммуникациями осваивается и приносит доход. То же самое происходит и с земельными наделами».

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

В качестве примера общественник приводит декларацию одного из местных депутатов: у Артема Шпакова только за 2016 год в собственности появилось девять земельных наделов и недвижимость общей площадью 5 тыс. квадратных метров, еще 23 земельных участка площадью около 88 тыс. кв. м он взял в аренду.

Местные жители неоднократно отбивали попытки чиновников и депутатов захватить частные участки, оформленные по всем правилам, но последствия их земельных притязаний регулярно испытывают на себе не только простые балтийцы. Так, в 2016 году прокуратура отбила попытку муниципалов в буквальном смысле отжать в свою пользу не только частные наделы, но и земли, принадлежащие Лесфонду России . А в начале 2018 года достоянием гласности стала попытка местных властей урвать земли Минобороны вместе с находящимися на данных участках стратегически важными объектами.

Пятая колонна в Думе

Лоббировать сомнительные интересы муниципальных коллег в отношении 26 территорий взялся депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп. Запрос о безвозмездной передаче земель оборонного значения стоимостью свыше миллиарда рублей парламентарий направлял дважды. Причем не командованию Балтийским флотом, а непосредственно в ведомство Сергея Шойгу . Второй раз депутат подал запрос лично, подкрепив его ходатайством за подписью главы администрации Балтийска Сергея Мельникова

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Судя по тексту обращения, парламентария заботило исключительно состояние земель и вопросы их благоустройства, но когда в оборонном ведомстве проанализировали присланный реестр, в буквальном смысле схватились за голову.

Полигон «Хмелевка»

На землях, запрашиваемых депутатом Госдумы, находились действующие стратегически важные объекты: части территорий действующей бригады ракетных катеров, основного флотского полигона «Хмелевка», знаменитой Шведской крепости, где расположена одна из частей Балтфлота и даже недавно отстроенного военного городка.

«Делалось все келейно. Мне ни как должностному лицу, ни как депутату такие намерения никто не озвучивал. Видимо, надеялись на какую-то неразбериху в Москве, — предполагает заместитель командира Балтийской военно-морской базы и действующий депутат горсовета капитан 1 ранга Олег Сывук. — Но такая экспроприация нанесла бы серьезный ущерб обороноспособности флота».

Власти Балтийска столь непатриотичный порыв, конечно же, объяснили вполне благими намерениями. «Это бесхозные земли», — пояснил глава Балтийска Василий Биланчук недоумевающим ветеранам флота.

Александр Пятикоп

Сам же Александр Пятикоп даже после разразившегося скандала так и не ответил на вопрос, почему он келейно пытался ослабить обороноспособность главной базы Балтийского флота. Впрочем, в городе все знают, чьи интересы представляет данный парламентарий.

Хозяин Балтийска

В любой войне всегда есть противоборствующие стороны. В Балтийске с одной стороны — жители города военных моряков и едва не пострадавшее от алчности уездных нуворишей ведомство Шойгу. С другой — местная элита, у которой есть вполне конкретный хозяин. Имя его знают в городе все.

«Что тут скрывать? Депутаты выражают интересы Богдана. И эти интересы идут вразрез с интересами горожан, вразрез с развитием города», — раскрывает секрет Полишинеля житель Балтийска Вячеслав Кузьмин.

Виктор Богдан, больше известный в определенных кругах по кличке Балет, в настоящее время является гражданином Польши, что не мешает бежавшему из России авторитетному бизнесмену де-факто оставаться хозяином города военных моряков.

В свое время Богдан со товарищи сумели подмять под себя всю янтарную отрасль региона, взяв под контроль государственный комбинат, в карьерах которого сосредоточено более 90 процентов мировых запасов солнечного камня. В результате бурной деятельности Богдана госпредприятие оказалось в состоянии стагнации, что не мешало самому «янтарному барону» и его подельникам зарабатывать на солнечном камне миллионы.

Предел терпения к махинациям бригады Богдана у правоохранителей иссяк пять лет назад, когда Балет и его команда засветились на мелочах. «Как говорилось в одном известном фильме, ребята стали тырить мелочь по карманам — проводить шельмование с таможенным НДС, — рассказывает Иван Привалов. — Выставили липовых платежей почти на 300 миллионов рублей. С этого и начался закат Богдана».

В 2013 году объявленные в международный розыск Балет, несколько его родственников и друзей срочно покинули Россию. Сопредельная Польша довольно оперативно утвердила беглого янтарного барона в статусе своего гражданина. Уже несколько лет Виктор Богдан проживает в Гданьске, что не мешает бывшему янтарному магнату активно контролировать все финансовые потоки и политические процессы в главной базе Балтийского флота.

«В Балтийске все знают: ни одно назначение, ни одна сделка в городе не проходят без согласования с данным гражданином, — говорит Иван Привалов. — Потому что абсолютное большинство депутатов местных советов избрано по протекции и с финансовой помощью янтарного барона. О выборах в местные органы самоуправления, пожалуй, написали в свое время все федеральные СМИ. Шел открытый подкуп населения. На глазах у всех».

С учетом непростой международной обстановки даже в кошмарном сне трудно представить, что вся инфраструктура главной базы Балтийского флота сегодня контролируется не просто человеком с криминальным шлейфом, а гражданином недружественной Польши. К каким последствиям может привести такое положение дел — лучше даже и не предполагать.