По барам и магазинам: аналитики рассказали, куда новосибирцы ездят на такси чаще всего

Аналитики сервиса Яндекс. Такси изучили данные о заказах в Новосибирске и выяснили, куда горожане чаще всего просят их отвезти.

Как показало исследование, в 2017 году пассажиры чаще всего ездили на такси в аэропорт Толмачёво . На втором месте по популярности оказался главный железнодорожный вокзал, на третьем — ТРЦ «Аура». Далее следуют ТРЦ «Галерея», бары и кафе на пересечении Ленина — Советской и Красного проспекта — Коммунистической, автовокзал, торговые центры «МЕГА», «Сибирский Молл» и «Восток», сообщили в пресс-службе Яндекс. Такси.

Также авторы исследования вычислили, в какие отели, вузы и офисные центры чаще всего ездят горожане.

«По получившимся топам можно набросать портрет пользователя Яндекс. Такси в Новосибирске. Если он работает, то в «Гнесинке» (бизнес-центр на улице Гнесиных. — О. Х.), если ещё учится, то в НГУ. За покупками ездит в «Ауру», выпить и поесть — на пересечение улиц Ленина и Советской. Ещё он часто берёт машину до аэропорта — то ли сам много летает, то ли встречает кого-то и провожает в «Даблтри Хилтон»», — рассказали авторы исследования.

В дополнение аналитики составили список мест, куда горожане в 2017 году стали на такси ездить заметно чаще, чем в 2016-м. Среди транспортных узлов это железнодорожная станция Сеятель, среди торговых центров — «Версаль», среди заведений общепита — ресторанный комплекс «Вкусный центр», среди вузов — НГУ, а среди офисных зданий — бизнес-центр «Гнесинка».

«Среди мест, в которые часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий. Например, аквапарк «Аквамир», Технопарк и кинотеатр «Победа», — добавили в Яндекс. Такси.

В прошлом году разработчики карты-справочника 2ГИС запустили новую опцию — построить маршрут для поездки на такси и сравнить цены различных служб такси. Заказать машину также можно в приложении 2ГИС.