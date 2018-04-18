Названы самые интересные события в Нижегородской области за 17 апреля

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 17 апреля, во вторник.

1. Ремонт Мызинского моста начнется в июле в Нижнем Новгороде

Работами займется АО «Ремонт тоннелей и мостов» за 408,5 млн рублей.

2. Бесплатные шаттлы запустят в Нижнем по семи маршрутам во время ЧМ-2018

Бесплатный проезд будет возможен для болельщиков и волонтеров.

3. Проверка МП «Нижегородпассажиравтотранс» выявила любопытные факты

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

4. «Литейному заводу „РосАЛит“ предоставят налоговые льготы

С предприятием планируется заключить специальный инвестиционный контракт.

5. Магазин „Пятерочка“ на Вепрхне-Печерской закрыт после проверки Роспотребнадзора

Деятельность магазина приостановлена на 40 суток.

6. Строительство часовни планируется в парке имени Кулибина

Епархия получит в безвозмездное пользования часть расположенного на озелененной территории тира.