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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 17 апреля
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Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Названы самые интересные события в Нижегородской области за 17 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 17 апреля, во вторник.
1. Ремонт Мызинского моста начнется в июле в Нижнем Новгороде
Работами займется АО «Ремонт тоннелей и мостов» за 408,5 млн рублей.
2. Бесплатные шаттлы запустят в Нижнем по семи маршрутам во время ЧМ-2018
Бесплатный проезд будет возможен для болельщиков и волонтеров.
3. Проверка МП «Нижегородпассажиравтотранс» выявила любопытные факты
Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.
4. «Литейному заводу „РосАЛит“ предоставят налоговые льготы
С предприятием планируется заключить специальный инвестиционный контракт.
5. Магазин „Пятерочка“ на Вепрхне-Печерской закрыт после проверки Роспотребнадзора
Деятельность магазина приостановлена на 40 суток.
6. Строительство часовни планируется в парке имени Кулибина
Епархия получит в безвозмездное пользования часть расположенного на озелененной территории тира.
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