«Пьянству — бой!»: как в СССР боролись с алкоголизмом

Советский Союз пережил 5 кампаний по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Первая начались еще до образования СССР как государства, в 1918 году. Самая знаменитая антиалкогольная кампания — горбачевская. Эта акция с противоречивыми методами снижения алкоголизации советского населения, пятилетка трезвости (1985 — 1990 годы) оставила после себя много разнообразной информации, в том числе, и статистической. [С-BLOCK]

Наследие царского режима

Советы начали бороться с пьянством практически сразу после Октябрьской революции — уже в начале ноября 1917 года Петроградским реввоенсоветом был издан приказ о запрете производства любых алкогольных напитков. По сути, новая власть продолжила антиалкогольную кампанию, начатую еще царским правительством.

Возобновили промышленное изготовление спиртного уже в СССР, с августа 1923 года. Однако уже через 6 лет стало понятно, что степень алкоголизации населения молодого советского государства столь велика, что с этим срочно надо что-то делать. Пивные и прочие злачные места экстренно переоборудовали, они стали чайными и столовыми для трезвенников.

Именно в 1923 году вышел первый номер журнала «Трезвость и культура», содержание которого было направлено на бичевание пьянства и пропаганду трезвого образа жизни. Многие пивоваренные заводы в крупных советских городах, включая Москву Ленинград , вынуждены были закрыться, поскольку потребление пива резко сократилось.

Когда появились ЛТП В очередной раз советское руководство озаботилось состоянием алкоголизации населения СССР в 1958 году — тогда запретили продавать водку в точках общепита (кроме ресторанов) вокзалов, аэропортов и на прилегающим к ним территориях. Также запрет налагался на реализацию спиртного в магазинах, расположенных рядом с заводами и фабриками, учебными заведениями, детскими учреждениями, больницами, санаториями и местами массового отдыха.

Знаменитый советский лозунг «Пьянству — бой!» появился в 1972 году, когда вышло очередное антиалкогольное постановление Правительства СССР. Государственная политика была направлена на сокращение производства крепкого спиртного и замену его виноградными винами, пивом и безалкогольными напитками.

Раньше 11 утра подорожавшее к этому времени спиртное крепче 30 градусов и выше приобрести было нельзя. Алкоголиков начали помещать в ЛТП (лечебно-профилактический профилакторий), из советских кинофильмов вырезались эпизоды, где герои распивают спиртное.

«Спасибо партии родной, что нету водки в выходной!»

Наиболее известной и, пожалуй, самой непопулярной среди широких слоев советского населения была антиалкогольная кампания, инициированная в СССР в начале горбачевской «перестройки». Ее активная фаза продолжалась с 1985 по 1987 годы. Впервые в Советском Союзе были обнародованы неутешительные статистические данные потребления алкоголя на душу населения.

К началу 80-х годов, согласно этой статистике, этот показатель достиг 10,5 литров на человека в год, тогда как ни при царе, ни во времена правления Сталина он не превышал пятилитровой отметки. Если прибавить к этим данным объемы реализации на теневом рынке спиртного (деятельность самогонщиков) и учесть факты распития советскими гражданами разного рода суррогатов (от денатурата до одеколонов и лосьонов), цифра выглядела еще более устрашающей — 14 литров на человека. [С-BLOCK]

На уровне Политбюро СССР было отмечено резкое снижение производительности руда, падение морально-нравственного уровня населения, все это напрямую связывалось с повальным пьянством. В сферах производства и реализации спиртного во всех союзный республиках снова были введены ужесточающие нормы. За самогоноварение сажали в тюрьму. По всей стране закрылось множество вино-водочных магазинов.

Объемы изготовления спиртного в СССР резко сократили, впервые за всю историю умышленно пойдя на существенные потери для госбюджета (он почти на треть состоял из доходов, которые давали «пьяные» отрасли промышленности). Время отпуска спиртного перенесли на 14 часов, в выходные же его не продавали вовсе. Взалкавший люд выход из положения, тем не менее, находил. Продолжение родившейся в те времена частушки «Спасибо партии родной, что нету водки в выходной» было таким: «Но не горюй, Маруся, одеколона я напьюся!».

Борьба с пьянством и алкоголизмом велась повсеместно и жестко — за пьянку могли выгнать с работы и отобрать партбилет. К пропаганде здорового образа жизни активно подключились работники культуры и искусства. В антиалкогольной кампании было много перегибов (в частности, резкое сокращение виноградников), но имели место и многочисленные положительные эффекты — выросла продолжительность жизни, повысился уровень рождаемости и сократилась смертность населения СССР.

Темнее менее, широкого одобрения со стороны населения эта кампания не получила, и в итоге ее пришлось свернуть. Сам Горбачев позже заявил, что хорошее, в принципе, дело закончилось ничем.