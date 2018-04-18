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Пензячка попросила вырубить разросшиеся деревья, закрывающие обзор автомобилистам
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Пензячка попросила вырубить разросшиеся деревья, закрывающие обзор автомобилистам 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
На портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» появилась очередная заявка, затрагивающая вопрос благоустройства городской улично-дорожной сети. В этот раз одна из жительниц областного центра обратила внимание пензенских чиновников на разросшиеся деревья, которые мешают автомобилистам ориентироваться на участке автодороги улица Ульяновска — Одесская. По словам горожанки, решить проблему можно только радикальным методом — вырубить деревья, растущие вдоль дороги.
«Половина проезжей части дороги закрыта ветками деревьев, ездить, не поцарапав машину, невозможно, а летом зелень разрастается еще больше, фактически остается одна полоса. Перед ремонтом асфальта на этой дороге вырубите деревья вдоль нее. На повороте с Ульяновской на Одесскую за зеленью деревьев вообще не видимости. Уберите деревья с дороги», — описала сложившуюся ситуацию жительница Пензы.
Горожанка добавила, что в посадках этих деревьев местные жители утроили несанкционированные свалки.
В настоящее время обращению присвоен статус «В работе». Решением проблемы занимаются специалисты администрации Октябрьского района.
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