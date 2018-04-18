Пензячка попросила вырубить разросшиеся деревья, закрывающие обзор автомобилистам

На портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» появилась очередная заявка, затрагивающая вопрос благоустройства городской улично-дорожной сети. В этот раз одна из жительниц областного центра обратила внимание пензенских чиновников на разросшиеся деревья, которые мешают автомобилистам ориентироваться на участке автодороги улица Ульяновска — Одесская. По словам горожанки, решить проблему можно только радикальным методом — вырубить деревья, растущие вдоль дороги.

«Половина проезжей части дороги закрыта ветками деревьев, ездить, не поцарапав машину, невозможно, а летом зелень разрастается еще больше, фактически остается одна полоса. Перед ремонтом асфальта на этой дороге вырубите деревья вдоль нее. На повороте с Ульяновской на Одесскую за зеленью деревьев вообще не видимости. Уберите деревья с дороги», — описала сложившуюся ситуацию жительница Пензы

Горожанка добавила, что в посадках этих деревьев местные жители утроили несанкционированные свалки.

В настоящее время обращению присвоен статус «В работе». Решением проблемы занимаются специалисты администрации Октябрьского района.