Фото Валерии и Рудковской вызвало ажиотаж в Сети

И вы не поверите, почему.

Светская львица Яна Рудковская поздравила Валерию с 50-летним юбилеем в своем Instagram, выложив на всеобщее обозрение одно из совместных фото. «С юбилеем! Светлая, добрая, искренняя, фантастически талантливая, достояние и гордость России ! Счастья и любви тебе и твоей прекрасной и талантливой семье», — звездный продюсер не пожалела теплых слов для певицы. Но подписчики Яны остались недовольны.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

17 Апр 2018 в 12:15 PDT Все дело в том, что Валерия на снимке запечатлена в скромном платье-халате, а Яна — в одном из своих любимых дизайнерских нарядов. И фолловеры решили, что Рудковская специально выбрала такое фото, чтобы самой выглядеть как можно ярче. Кстати, нежный лук Валерии понравился большинству фанатов.

Не зря певица считается одной из самых стильных звезд нашей эстрады. Ее аутфиты — даже повседневные — не говоря уже о вечерних — вызывают неизменное восхищение, а поклонницы то и дело спрашивают в Сети, где она купила ту или иную вещь.

Хотя с такой фигурой Валерия может надеть на себя что угодно, и все равно будет красавицей. В честь дня рождения Валерия появилась на обложке журнала «Стархит» совсем без одежды. Пикантной деталью стало практически полное отсутствие фотошопа, который традиционно используется в таких случаях.

Формы певицы, поразили всех: Валерии едва ли дашь 30. И это при том, что звезда никогда не обращалась за помощью к пластическому хирургу. И даже не прибегала к модным процедурам у косметологов. Да и стилисты ей, похоже, не особо нужны: она сама знает, как сделать любой образ ультрамодным. В доказательство тому — наша фотогаларея.

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