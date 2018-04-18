Люсьен Оливье, Ибрагим Ганнибал и Мари-Роз Шальме: как иностранцы меняли Москву

С 27 апреля по 12 июня гиды Московского дома национальностей проведут 15 бесплатных пешеходных экскурсий. Познавательные прогулки под названием «Мы все москвичи: многовековое соседство» пройдут по историческим районам города. Их участники узнают, на какой улице жил создатель знаменитого салата Люсьен Оливье, что еще, кроме Кремлевской стены, построили в Москве итальянцы, откуда произошло название улицы Балчуг в Замоскворечье и кто привез в Россию предка Александра Пушкина арапа Ибрагима Ганнибала. Продолжительность каждой экскурсии — 2–2,5 часа.

«Во время прогулок экскурсантам покажут, где в городе селились и работали иностранцы, и объяснят, какой вклад они внесли в нашу культуру, науку и искусство. Ведь даже названиями многих столичных улиц и районов мы обязаны представителям других народов», — рассказали в пресс-службе Московского дома национальностей.

Первая экскурсия, «Французский акцент в Москве», состоится 27 апреля, в пятницу, в 16:00. Она пройдет в районе улицы Кузнецкий Мост, где долгое время жили и работали французы. Так, слушатели узнают, что модистка и хозяйка модного магазина на Кузнецком Мосту Мари-Роз Шальме продавала товары по высокой цене и что от ее фамилии даже произошло русское слово «шельма», обозначающее плута, обманщика и негодяя. Участникам также расскажут, как созданные французским парфюмером Брокаром духи «Любимый букет императрицы» в советские годы стали известной «Красной Москвой». А в конце прогулки можно будет узнать, где работал повар и создатель знаменитого салата Люсьен Оливье, который всегда подчеркивал, что он не француз, а бельгиец.

На следующий день, 28 апреля, в субботу, в 16:00 запланирована экскурсия под названием «Москву создавали итальянцы». Она начнется у созданных итальянскими архитекторами стен Кремля, пройдет по Александровскому саду и завершится на улице Петровке. На этой прогулке гости узнают, что Москва XVI века, XVIII— XIX веков строилась в первую очередь архитекторами-итальянцами, и увидят многие созданные ими сооружения. Например, знаменитый архитектор Аристотель Фиораванти не только возвел Успенский собор, но и был автором общего плана всего ансамбля Кремля из красного кирпича — его стен и башен. Также участникам экскурсии расскажут, что итальянские зодчие строили не только Кремлевскую стену, но и крепостную Китайгородскую стену, а также как итальянец Осип Бове впервые применил в Москве метод типового строительства домов в XIX веке.

Пешеходные экскурсии пройдут и в праздничные выходные. Так, 30 апреля, в понедельник, на прогулке «Мотивы Древней Эллады в российской столице» можно будет узнать о проживавших в Москве греках, а также об античных мотивах, воплощенных в архитектуре города. Прогулка стартует в 11:00 на Моховой улице, потом продолжится на Арбатской площади и улице Воздвиженке. Экскурсанты узнают, что работавшие в стиле неогрек архитекторы часто стремились воспроизвести в создаваемых ими зданиях детали храма Эрехтейон на афинском Акрополе. В похожем стиле выполнен Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, построенный по проекту архитектора немецкого происхождения Романа Клейна

1 мая, во вторник, и 2 мая, в среду, в 11:00 участники экскурсии «Татарская Москва» посетят столичный район Замоскворечье, который многие века являлся центром проживания мусульман в городе. Гиды расскажут, что название местности, Балчуг, происходит от татарского слова «балчех» и означает «грязь», «болото». Именно здесь татарские купцы из Замоскворечья перебирались через Москву-реку в торговый центр города. Также во время прогулки участники прогулки узнают, как название отходящего от Пятницкой улицы Черниговского переулка связано с Золотой Ордой.

А 12 июня, в День России, в 11:00 начнется познавательная пешеходная прогулка «Слободы братьев-славян в Москве». Ее маршрут пройдет от площади Ильинские Ворота по Маросейке, соседним переулкам и завершится на Покровке. Именно здесь жили и работали белорусы и украинцы. Во время экскурсии горожане узнают, где обитал видный дипломат XVII века Емельян Украинцев. Считается, что именно он привез из Турции арапа Ибрагима Ганнибала — предка Александра Пушкина. Гиды поведают, что название «Хохловка» на самом деле идет от имени владевших тут землями князей Хохолковых-Ростовских и что палаты Мазепы в Колпачном переулке в действительности не имеют к гетману Ивану Мазепе никакого отношения.

Узнать более подробный график экскурсий, а также записаться на пешеходные прогулки можно на сайте Московского дома национальностей.

Москвичи также могут попасть на бесплатные экскурсии, которые пройдут по 31 мая в рамках проекта «Дни исторического и культурного наследия — 2018». Во время прогулок горожанам предложат посетить закрытые в обычное время усадьбы, знаменитые дома и дворцы, принять участие в лекциях, открытых уроках, квестах и мастер-классах.