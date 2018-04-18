Прокуратура потребовала приостановить работу торгового центра в Миассе

Прокуратура Миасса через суд потребовала остановить работу ТЦ «7Я Парк», где были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщают в пресс-службе миасского городского суда.

Как пояснили в суде, правоохранители подали иск в интересах неопределённого круга лиц. Эксплуатацию здания требуют запретить до того времени, когда будут устранены все выявленные нарушения. Заседание по иску назначено на 7 мая.

Напомним, ранее после обрушения потолка в другом миасском ТРК работу заведения ненадолго приостановили, однако затем комплекс вновь открыли для посетителей, а по факту инцидента возбудили уголовное дело на нарушениях при проведении строительных работ.