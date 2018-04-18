Авиаучет диких оленей в Якутии будут проводить при поддержке крупных недропользователей

ЯКУТСК , 18 апреля. / ТАСС /. Авиационный учет диких оленей в Якутии будут вести при финансовой поддержке крупных недропользователей региона. Об этом сообщил ТАСС в среду министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

"По арктической зоне мы ведем переговоры с компаниями "Алроса" , «Восток Инжиниринг» по авиационному учету диких животных на территории северных районов. "Сургутнефтегаз" подтвердил выделение авиационных часов для мониторинга в Южной Якутии", — сказал министр.

Он пояснил, что бюджетных средств хватает на локальный мониторинг отдельных природных парков и резерватов. «Авиаучет — дорогостоящее мероприятие. Локальный авиаучет проводится ежегодно, однако это не позволяет увидеть картину в целом», — объяснил Афанасьев.

В частности, помощь компаний понадобится для учета численности таймырской популяции дикого северного оленя, которая стремительно сокращается. Ранее власти Якутии и Красноярского края договорились о совместном авиаучете данной популяции, мигрирующей между двумя регионами, добавил он. Олени мигрируют с полуострова Таймыр в Оленекский и Анабарский район Якутии. «Численность этой популяции катастрофически снижается, чем обеспокоены общественники и эксперты», — отметил министр.

Как рассказал ТАСС директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Иннокентий Охлопков, учет численности диких животных, в том числе северных оленей в Якутии необходимо возобновить в ближайшее время. «С 2009 года полный учет Лено-Оленекской популяции диких северных оленей не проводился из-за недостатка бюджетного финансирования. Тогда специалисты насчитали 90 тыс. особей, а в 2013 году зимнее авиаобследование — которое, впрочем, не обладает высокой достоверностью — выявило сокращение численности на 30 тыс. Чтобы увидеть картину в целом и принять меры по защите популяции, необходимо обязательно восстановить мониторинг», — отметил он.

По данным WWF, численность дикого лесного северного оленя на территории российского Севера стремительно сокращается, В частности, в Поморье популяция последние 30 лет сократилась в 11 раз — до 1,5 тыс. животных.