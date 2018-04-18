Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 17 на 18 апреля

Петр Порошенко заявил о намерении создать в стране автокефальную поместную церковь, так как настал самый подходящий для того момент.

Дональд Трамп рассказал, когда состоится встреча с Ким Чен Ыном, да так, что ряд СМИ распространил фейковые сообщения, что главы США И КНДР уже встречались. На самом деле, еще нет, встречался, по данным СМИ, глава ЦРУ Майк Помпео.

В аэропорту Филадельфии совершил экстренную посадку самолет с взорвавшимся двигателем, из-за чего одна из пассажирок погибла.

На 92 году жизни скончалась супруга и мать президентов США — Барбара Буш.

МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске

Российское посольство оценило новую версию об отравившем Скрипалей вещества, которое теперь стало жидкостью.

Министерство труда РФ предлагает увеличить размер пособия по безработице.

Бессменный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов готов оставить программу.

Ученые-криминалисты научились определять цвет волос по капле крови, а их коллеги-экологи обнаружили и улучшили бактерию, способную переваривать пластик.