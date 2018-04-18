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В ТОП-3 медиарейтинга депутатов АКЗС появилось новое лицо
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В ТОП-3 медиарейтинга депутатов АКЗС появилось новое лицо 

АиФ — Алтай 22 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Лидером медиарейтинга депутатов Алтайского заксобрания в марте стал спикер Александр Романенко.
На первое место его вывели несколько тем, которые обсуждали местные СМИ. Так, Романенко высказался относительного итогов президентских выборов в 2018 году, послания президента, работы партийцев. Интерес также вызвала его беседа с новым главой Бийского района. В итоге он набрал 41 упоминаний в прессе.
Потерял свои позиции в прошлом месяце эсер Владислав Вакаев. На втором месте он оказался с 32 упоминаниями. О нем писали из-за оценки итогов голосования 18 марта и сообщения о продаже тепличного комплекса «Индустриальный».
Новичком ТОП-3 стал Андрей Осипов. В марте он заявил о необходимости внесения изменений в закон об административных нарушениях и благоустройстве и законопроект о создании общественных советов при ведомствах.
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