В ТОП-3 медиарейтинга депутатов АКЗС появилось новое лицо

Лидером медиарейтинга депутатов Алтайского заксобрания в марте стал спикер Александр Романенко

На первое место его вывели несколько тем, которые обсуждали местные СМИ. Так, Романенко высказался относительного итогов президентских выборов в 2018 году, послания президента, работы партийцев. Интерес также вызвала его беседа с новым главой Бийского района. В итоге он набрал 41 упоминаний в прессе.

Потерял свои позиции в прошлом месяце эсер Владислав Вакаев . На втором месте он оказался с 32 упоминаниями. О нем писали из-за оценки итогов голосования 18 марта и сообщения о продаже тепличного комплекса «Индустриальный».