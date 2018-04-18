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Столичные магазины перед майскими праздниками проверят на наличие контрафакта контрафактного алкоголя
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Столичные магазины перед майскими праздниками проверят на наличие контрафакта контрафактного алкоголя 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Подобные рейды всегда проводятся накануне крупных праздников.
Накануне майских праздников на территории Москвы будут проведены рейды по выявлению нарушений закона при продаже алкогольной продукции. Во время проверок специалисты будут устанавливать наличие лицензии на торговлю спиртным, есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь или соблюдаются ли ограничения при продаже продукции.
В вечерних рейдах примут участие сотрудники полиции совместно с Департаментом региональной безопасности и противодействий коррупции. Проверки будут проходить до 1 мая, отмечает mos.ru. Всего запланировано проверить 20 торговых точек. В том случае, если магазин торгует поддельной алкогольной продукцией или спиртными напитками без лицензии, весь товар будет описан и конфискован.
— Поводом для проверок могут также стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00, — пояснили в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
В ведомстве уточнили, что подобные проверки всегда проводятся накануне крупных праздников. В эти дни спрос на крепкие напитки увеличивается. В связи с этим повышается риск, связанный с покупкой некачественной спиртной продукции.
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