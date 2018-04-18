Опасный алкоголь: магазины проверят на наличие контрафакта

В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции: спиртные напитки запрещено продавать несовершеннолетним, а также продажа невозможна после 23:00. Проверки затронут те точки, на которые жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным ранее.

В вечерних рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы . Они продлятся до 1 мая. Всего до праздников предполагается проверить два десятка торговых точек. В случае если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар описывают и конфисковывают.

«Поводом для проверок могут также стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00», — рассказали в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Как уточнили в Департаменте, проверки магазинов на наличие незаконного алкоголя всегда проводят перед крупными праздниками. В эти дни спрос на крепкие напитки увеличивается, вместе с тем повышаются риски, связанные с приобретением поддельного спиртного.

Сообщить о торговле некачественным или нелегальным алкоголем горожане могут в полицию и Управление Роспотребнадзора по городу Москве. Проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно на портале открытых данных.

Контрафактный алкоголь опасен для жизни и здоровья человека. Употребление таких напитков может привести к тяжелому отравлению и даже к смерти. Нелегальная продукция, как правило, производится кустарным способом из сырья сомнительного происхождения и качества.

Сумма штрафов за незаконную реализацию слабоалкогольной продукции, такой как пиво, составит от 30 до 50 тысяч рублей. А за нелегальную продажу более крепкого спиртного предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.