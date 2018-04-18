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В Красноярском крае стартовал сезон охоты на птиц и боровую дичь
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В Красноярском крае стартовал сезон охоты на птиц и боровую дичь 

АиФ Красноярск 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Правительство Красноярского края утвердило сроки весенней охоты, а также запреты и ограничение на отстрел.
Так он стартует с 28 апреля и будет длиться по 10 дней в каждой из семи зон в регионе. В южных и части западных районов края охотиться можно будет с 28 апреля по 7 мая. В центральных, части восточных и западных районов сезон охоты продлится с 5 по 14 мая. Для жителей северных районов края сезон охоты пройдет с 12 по 21 мая; в Туруханском и северной части Эвенкийского районов — с 19 по 28 мая, в северной части Туруханского района и южной части Таймырского района — с 26 мая по 4 июня; в северной части района — с 1 по 10 июня.
А вот охотиться запрещено для сохранения и увеличения численности на водоплавающей и боровой дичи на территории Боготольского, Иланского, Козульского, Манского, Назаровского, Тюхтетского, Таймырского Долгано-Ненецкого районов. На гусей можно поохотиться только в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.
В общедоступных охотничьих угодьях введен запрет на охоту на боровую дичь. Это не коснется охотугодий Таймырского Долгано-Ненецкого и южной части Эвенкийского района. Также запреты на охоту на боровую дичь введут в закрепленных охотничьих угодьях Абанского, Ачинского, Большемуртинского, Большеулуйского, Дзержинского, Емельяновского, Казачинского, Минусинского, Мотыгинского, Нижнеингашского, Пировского (за исключением вальдшнепа), Северо-Енисейского, Шарыповского районов.
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