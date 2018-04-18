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Орловцам предложили проверить арбитражного управляющего
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Орловцам предложили проверить арбитражного управляющего 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
Налоговая инспекция по городу Орлу сообщает, что на сайте ФНС в тестовом режиме начал работу сервис «Проверь арбитражного управляющего».
Через него можно получить информацию о вступивших в силу судебных актах по нарушениям арбитражных управляющих, которые проводят процедуры банкротства организаций или гражданин.
Для поиска информации достаточно ввести ФИО или ИНН, либо наименование должника. Можно отсортировать данные по названию саморегулируемой организации. Есть возможность выбрать информации за конкретный период и по месту нахождения должника.
По мнению налоговой, новый сервис поможет орловцам проанализировать соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям закона и поможет контролировать его работу. ФНС рассчитывает, что доступная база сократит количество нарушений в сфере банкротства.
Отметим, арбитражный управляющий обязан принимать меры по защите имущества должника, анализировать его финансовое состояние и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности. Также он ведет реестр требований кредиторов (за исключением ряда случаев) и исполняет ряд иных функций. В случае неэффективной работы он обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей.
Сообщение Орловцам предложили проверить арбитражного управляющего появились сначала на РИА 57.
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