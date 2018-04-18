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Новосибирские ученые разработали первые в России керамические шурупы для позвоночника
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Новосибирские ученые разработали первые в России керамические шурупы для позвоночника 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Новосибирская разработка первых в России керамических шурупов позволит более эффективно проводить хирургические операции на позвоночнике и даст возможность пациентам лучше адаптироваться в послеоперационный период. Как в среду сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), специалисты вуза впервые стали производить такие медицинские изделия из высокопрочной керамики.
"Учёные открыли новый способ получения высокопрочной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника. В отличие от используемых сейчас металлических шурупов, керамика не вызывает аллергии и воспалений. Также разработка из оксидной керамики не требует замены, так что пациент будет избавлен от повторных хирургических вмешательств на позвоночник", — говорится в сообщении.
Как уточнили в вузе, новое изделие применимо в травматологии и ортопедии, а его стоимость в несколько раз меньше западных аналогов. Пробная партия керамических шурупов уже изготовлена на предприятии «НЭВЗ-Керамикс», а сотрудники Новосибирского института травматологии, ортопедии, нейрохирургии начали исследование материала на животных.
"Уже несколько имплантатов вживлены поросятам, наблюдения показывают хорошие результаты по гипоаллергенности материала и скорости восстановления организма после оперативного вмешательства. Предполагается, что после испытаний шурупы будут использоваться для имплантации при заболеваниях и травмах позвоночника", — говорят в НГТУ.
Ранее сообщалось, что Новосибирский государственный технический университет получит 51,2 млн рублей на реализацию четырех инновационных проектов. Над одним из проектов — по созданию режущих инструментов из керамики — работает коллектив, проекты которого уже используются в промышленности региона. Ранее эти специалисты также разработали высокопрочную керамику для протезов тазобедренного сустава, которые внедрены в производство на предприятии «НЭВЗ-Керамикс». Пациентам уже установлено более трех тысяч таких протезов.
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