Новосибирские ученые разработали первые в России керамические шурупы для позвоночника

НОВОСИБИРСК , 18 апреля. / ТАСС /. Новосибирская разработка первых в России керамических шурупов позволит более эффективно проводить хирургические операции на позвоночнике и даст возможность пациентам лучше адаптироваться в послеоперационный период. Как в среду сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), специалисты вуза впервые стали производить такие медицинские изделия из высокопрочной керамики.

"Учёные открыли новый способ получения высокопрочной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника. В отличие от используемых сейчас металлических шурупов, керамика не вызывает аллергии и воспалений. Также разработка из оксидной керамики не требует замены, так что пациент будет избавлен от повторных хирургических вмешательств на позвоночник", — говорится в сообщении.

Как уточнили в вузе, новое изделие применимо в травматологии и ортопедии, а его стоимость в несколько раз меньше западных аналогов. Пробная партия керамических шурупов уже изготовлена на предприятии «НЭВЗ-Керамикс», а сотрудники Новосибирского института травматологии, ортопедии, нейрохирургии начали исследование материала на животных.

"Уже несколько имплантатов вживлены поросятам, наблюдения показывают хорошие результаты по гипоаллергенности материала и скорости восстановления организма после оперативного вмешательства. Предполагается, что после испытаний шурупы будут использоваться для имплантации при заболеваниях и травмах позвоночника", — говорят в НГТУ.

Ранее сообщалось, что Новосибирский государственный технический университет получит 51,2 млн рублей на реализацию четырех инновационных проектов. Над одним из проектов — по созданию режущих инструментов из керамики — работает коллектив, проекты которого уже используются в промышленности региона. Ранее эти специалисты также разработали высокопрочную керамику для протезов тазобедренного сустава, которые внедрены в производство на предприятии «НЭВЗ-Керамикс». Пациентам уже установлено более трех тысяч таких протезов.