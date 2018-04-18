Роженицу из Михайловки, выбросившую дочь в гаражи, ищут по всей Волгоградской области

городе Михайловке Волгоградской области следователи до сих пор ищут женщину, которая 21 февраля выбросила свою новорожденную дочь на улицу. Тело ребенка было найдено в пакете между гаражами. Младенец, едва появившийся на свет, умер от переохлаждения.

По факту смерти новорожденного ребенка Михайловским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сыщики тут же приступили к поискам женщины, но спустя почти два месяца результата они не принесли.

— Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть новорожденной девочки наступила в результате переохлаждения, — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления. — До настоящего времени личность маетери остается неизвестной. Следователями допрошены местные жительницы, состоявшие в этот период на учете в женских консультациях Михайловского, Кумылженского, Новоаннинского и иных близлежащих районов, женщины без определенного места жительства, а также страдающие психическими заболеваниями и снятые с учета в женской консультации по различным причинам, студентки, которые без уважительной причины длительное время не посещали учебные заведения.

Кроме этого следователи проверили всех женщин, оказавшихся на записи камер видеонаблюдения. Со всеми проведена работа, ни одна из них не оказалась причастна к преступлению.

— Проведен ряд генетических исследований на установление материнства в отношении большого количества женщин, согласно которым исключается их родство с погибшим ребенком. Вместе с тем следствие пришло к выводу, что мать ребенка, возможно, не состояла на учете по беременности, — добавляют в следственном управлении.

Сейчас следователи проверяют на причастность женщин, которые состояли на учете в женских консультациях на территории всей Волгоградской области.

Всех, кому известно что-либо о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место жительства, сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.