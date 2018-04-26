Ещё
Вторая Продольная в Волгограде встала в пробке из-за поломки автобуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вторая Продольная в Волгограде встала в пробке из-за поломки автобуса 

v1.ru 29 минут назад
Фото: v1.ru
По словам волгоградцев, загруженная в обеденное время дорога оказалась парализована от Мамаева Кургана до улицы Менделеева.
— Пробка растянулась от Мамаева Кургана до Менделеева, — рассказал V1.ru житель Волгограда Алексей Ульянов. — Машины едут со скоростью не больше пяти километров в час по направлению в центр. Советую волгоградцам выбирать объездные пути.
По словам горожанина, причиной пробки стала поломка автобуса. Это подтверждают жители Волгограда в социальных сетях.
— Автобус полностью перекрыл одну из полос на треугольной развязке, — сообщают волгоградцы.
v1.ru: последние новости
Краснооктябрьский район Волгограда на два дня оставляют без воды Напротив Волгограда большая вода подобралась к домам хутора Бобры В Волгограде назвали улицы, попавшие в зону «последней мили»
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»35
Россиян оставят без торговых центров169
Трамп унизил Макрона80
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США165
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение