Вторая Продольная в Волгограде встала в пробке из-за поломки автобуса

По словам волгоградцев, загруженная в обеденное время дорога оказалась парализована от Мамаева Кургана до улицы Менделеева.

— Пробка растянулась от Мамаева Кургана до Менделеева, — рассказал V1.ru житель Волгограда Алексей Ульянов . — Машины едут со скоростью не больше пяти километров в час по направлению в центр. Советую волгоградцам выбирать объездные пути.

По словам горожанина, причиной пробки стала поломка автобуса. Это подтверждают жители Волгограда в социальных сетях.

— Автобус полностью перекрыл одну из полос на треугольной развязке, — сообщают волгоградцы.