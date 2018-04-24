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В Волгограде мужчина выставил на продажу монету 1924 года за 5 млн руб
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В Волгограде мужчина выставил на продажу монету 1924 года за 5 млн руб 

АиФ Волгоград 35 минут назад
Фото: ria34.ru
Волгоградец разметил на популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что отдает девятиграммовую серебряную монету 1924 года за пять миллионов рублей. Мужчина отмечает, что эта немаленькая сумма, которую он хочет получить от продажи всего лишь «стартовая цена».
В описании к монете волгоградец указал, что монета находится в хорошем состоянии — XF— это когда видено 90-95% рельефа и потертости практически незначительны. Он отмечает, что она является редкой. «Запятая не касается ободка, рабочий худой, голова маленькая», — описывает он изображения на монете.
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