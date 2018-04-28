Отдыхают все: волгоградцы вышли согреться на центральные улицы города

Забыв про рабочие хлопоты, волгоградцы вышли на долгие и неспешные прогулки по центру города. Фотограф V1.ru прошелся улицам Волгограда и убедился: солнце — лучшее лекарство от плохого настроения и весенней хандры.

С приходом настоящей весны душа волгоградцев потребовала праздника: самым юным горожанам для полного счастья хватило яркого воздушного шара или разноцветного змея. А вот волгоградские меломаны, не дождавшись открытия пляжного сезона, решили погреться на солнце перед музеем-панорамой «Сталинградская битва».

Хорошего настроения перед длинными выходными не скрывали и коммунальщики. С улыбкой проходя мимо пестрых клумб, сотрудники в униформе лелеяли каждый цветок — хоть пестрые бархатцы, хоть благородные тюльпаны алого цвета.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не нарушит планов волгоградцев. Попутным ветром она проводит всех, кто решил встретить Первомай на пикнике или приготовился к вечернему променаду по теплому и ожившему городу.