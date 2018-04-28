Ещё
Отдыхают все: волгоградцы вышли согреться на центральные улицы города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отдыхают все: волгоградцы вышли согреться на центральные улицы города 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Забыв про рабочие хлопоты, волгоградцы вышли на долгие и неспешные прогулки по центру города. Фотограф V1.ru прошелся улицам Волгограда и убедился: солнце — лучшее лекарство от плохого настроения и весенней хандры.
С приходом настоящей весны душа волгоградцев потребовала праздника: самым юным горожанам для полного счастья хватило яркого воздушного шара или разноцветного змея. А вот волгоградские меломаны, не дождавшись открытия пляжного сезона, решили погреться на солнце перед музеем-панорамой «Сталинградская битва».
Хорошего настроения перед длинными выходными не скрывали и коммунальщики. С улыбкой проходя мимо пестрых клумб, сотрудники в униформе лелеяли каждый цветок — хоть пестрые бархатцы, хоть благородные тюльпаны алого цвета.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не нарушит планов волгоградцев. Попутным ветром она проводит всех, кто решил встретить Первомай на пикнике или приготовился к вечернему променаду по теплому и ожившему городу.
v1.ru: последние новости
Старые граффити на домах в центре Волгограда прячут за слоями серой краски «Абырвалг» и «Изыди клещ»: волгоградцы готовят плакаты для абсурдной Монстрации Волгоградцы назвали свалку на Тулака «готовой к чемпионату мира по футболу»
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора207
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее276
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением81
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом257
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение