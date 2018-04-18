157 машин: кто очистит Челябинск от весенней грязи

На этой неделе «Южуралмост», ответственный за содержание челябинских дорог, официально переходит на летний режим работы. Очищать город от пыли и грязи будут 157 машин.

Согласно условиям контракта, генподрядчик должен подметать и мыть проезжую часть, очищать от пыли и мусора обочины (или «прилотковую часть», на языке дорожников). Кстати, в контракт по содержанию улично-дорожной сети включены ремонт ям, восстановление дорожного покрытия и укрепление обочин там, где нет бордюрного камня.

— На каждый вид работ разработана маршрутная сеть, охватывающая все дороги, что составляет 10 миллионов квадратных метров или 441 улица, — рассказала пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

Отвечая на наш вопрос, как часто должная выходить дорожная техника на каждую улицу, нам ответили: столько, сколько понадобится. Состояние дорог мониторится специалистами «Южуралмоста» и управления дорожных работ.

По итогам зимы генподрядчик отмечает: отказ от песчано-щебеночных и песко-соляных реагентов помог не допустить образования «пылевых бурь» после таяния снега.

— В весенний период очень много грязи выносится на проезжую часть с газонов, расположенных выше уровня бордюрного камня, с дворов и других прилегающих территорий и необорудованных строек, — добавила Анна Колонтаева.

С наступлением весны челябинцы столкнулись с проблемой — машины, выезжающие из микрорайонов, где продолжается возведение домов, разносят грязь по улицам. В начале апреля мы смотрели, есть ли на стройплощадках города специальные мойки колёс. Похожая проблема была в прошлом году. Тогда строители продемонстрировали главе города Евгению Тефтелеву , как они моют свою технику, однако он выразил обеспокоенность, что всё делается напоказ.

Иногда кажется, что дорожные пылесосы работают зря Внимательные горожане также часто замечают, что дорожные пылесосы оставляют за собой облако пыли. В компании «Южуралмост» сказали, что до установления постоянных плюсовых температур техника работает без применения воды, иначе могут замёрзнуть дорогостоящие детали, а на проезжей части появится лёд.

Отметим, что уборкой снегах на межквартальных проездах, а также во дворах жилых домов занимаются другие подрядные организации, нанятые муниципалитетом или вашей управляющей компанией.