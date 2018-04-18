Психически больная мать зарезала маленького сына в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла вечером 10 декабря 2017 в квартире семьи на улице Кудьминской. По версии следствия, мать несколько раз ударила ножом 2-летнего сына. Малыш скончался от ран. Отец вызвал медиков и полицию, сообщает СУ СК по Нижегородской области

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у обвиняемой признаки хронического психического расстройства. Предполагается, что она не осознавала свои действия и не владела собой. Обвинение считает, что женщину необходимо лечить в стационарных условиях специализированного типа.

На данный момент мать-убийца находится в психиатрической больнице. Суд примет решение о применении принудительных мер медицинского характера.