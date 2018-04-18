Ещё
Психически больная мать зарезала маленького сына в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Психически больная мать зарезала маленького сына в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Трагедия произошла вечером 10 декабря 2017 в квартире семьи на улице Кудьминской. По версии следствия, мать несколько раз ударила ножом 2-летнего сына. Малыш скончался от ран. Отец вызвал медиков и полицию, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у обвиняемой признаки хронического психического расстройства. Предполагается, что она не осознавала свои действия и не владела собой. Обвинение считает, что женщину необходимо лечить в стационарных условиях специализированного типа.
На данный момент мать-убийца находится в психиатрической больнице. Суд примет решение о применении принудительных мер медицинского характера.
nn.ru: последние новости
Боги и волхвы. Нижегородский учёный рассказал о родноверах, интернет-язычниках и «Велесовой книге» «Дяде Юре — ура!» Рассказываем о следах подвига Юрия Гагарина в Нижнем Новгороде 15 свиней и один «фермер-афганец» в Нижнем Новгороде угрожают срывом ЧМ-18
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях422
Нападение на школу произошло в Башкирии122
Украинские моряки пригрозили Порошенко314
Кобзона похоронят рядом с матерью267
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение